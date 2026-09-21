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Türk at yarışçılığının deneyimli isimlerinden Selim Kaya, Özmen Bey ile elde ettiği başarıyla tarihe geçti. Efsane Arap atı Turbo'nun oğlu Özmen Bey, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen Grup 1 Veliefendi Koşusu'nu Selim Kaya idaresinde kazanarak Triple Crown'ı tamamladı.

4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının mücadele ettiği yarış, 2 bin 800 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. Özmen Bey, rakiplerini geride bırakarak yarışı ilk sırada tamamladı.

ÜÇ KRİTİK KOŞUYU DA KAZANMAK GEREKİYOR

Arap atlarında Triple Crown unvanına ulaşabilmek için aynı yıl içerisinde sırasıyla 1600 metre TBMM Koşusu, 2400 metre Niğbolu Koşusu ve 2800 metre Veliefendi Koşusu'nun kazanılması gerekiyor.

ÜÇ YARIŞI DA SELİM KAYA İLE KAZANDI

Özmen Bey, bu sezon Triple Crown'ın üç ayağında da Selim Kaya ile piste çıktı. TBMM Koşusu ve Niğbolu Koşusu'nun ardından Veliefendi Koşusu'nu da kazanarak üçlemeyi tamamladı.

Böylece Özmen Bey, Triple Crown yapan ilk Arap safkanı olurken, Selim Kaya da Arap atlarında bu başarıya ulaşan ilk jokey olarak Türk at yarışçılığı tarihindeki yerini aldı.

TRIPLE CROWN NEDİR?

Safkan Yarışlarının Üçlü Tacı, yaygın adıyla Triple Crown, safkanlar için düzenlenen üç önemli at yarışından oluşan bir seriyi ifade ediyor. Genellikle üç yaşındaki atlarla sınırlı olan bu seride, üç yarışın tamamını kazanmak safkan yarışçılığındaki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor.

Arap atlarında ise Türkiye'de 2009 yılında kabul edilen Triple Crown için aynı yıl içerisinde belirlenen üç önemli koşunun kazanılması gerekiyor.