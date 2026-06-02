İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kaçak yayın faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda kamuoyunda "Selcuksport" adıyla bilinen internet sitesinin yöneticisi olduğu belirlenen S.Y. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yürütülen incelemelerde, söz konusu internet sitesinin Süper Lig karşılaşmalarını yetkisiz olarak yayınladığını tespit etti.

KULLANICILARIN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, site üzerinden maç izlemek isteyen kullanıcıların belirli ücret ve abonelik sistemiyle erişim sağladığı, ayrıca çeşitli yasa dışı bahis platformlarına yönlendirilerek bu faaliyetlere teşvik edildiği öne sürüldü.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından sitenin yöneticisi olduğu değerlendirilen S.Y., Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.