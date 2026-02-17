Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz romanından televizyona uyarlanan ve yayınlandığı dönemde büyük ses getiren dizi, yıllar geçse de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ancak dizinin ardından gelen sinema uyarlaması “Bihter”, vizyona girdiği süreçte yoğun tartışmaların odağı olmuştu.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Hande Ataizi, Osman Sonant ve Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı film, özellikle dizinin kemik izleyici kitlesinden beklediği desteği tam anlamıyla göremedi.

Dizideki performansıyla uzun yıllar konuşulan Selçuk Yöntem, katıldığı bir programda filmle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine net konuştu. Deneyimli oyuncu, projeyi başarılı bulmadığını belirterek, “Açık olmak gerekirse, dürüst davranmalıyım; ben filmi beğenmedim” sözleriyle eleştirisini dile getirdi.