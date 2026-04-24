Dünyanın en popüler motor sporları organizasyonu Formula 1, yeniden Türkiye’de düzenlenecek.

Türkiye Grand Prix’sinin 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca takvimde yer alacağı açıklandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti.

Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye, 2027-2031 yılları arasında beş sezonda Formula 1 yarışlarına evsahipliği yapacak.

En başta söylemek isterimki ülkemizin küresel marka değerine katkı sunacak her türlü girişim/proje desteklenmelidir!

Ancak;

Ülkemizdeki enflasyon belli, asgari ücret belli, akaryakıt fiyatları ortadadır!

Türkiye’nin ekonomik gerçekleri ile Körfez ülkelerinin (Katar, BAE, Suudi Arabistan) "sınırsız" bütçeli vizyonu arasında dağlar kadar fark var.

Onlar için Formula 1 bir prestij ve imaj projesiyken, Türkiye gibi kaynak kısıtı ve yüksek enflasyonla boğuşan bir ülke çok daha dikkatli olmak mecburiyetindedir!

Asgari ücretin düşük, alım gücünün zayıf olduğu bir ortamda "lüks" bir sporun gelişi sosyal bir tezatlık yaratıyor mu? Uzmanları cevaplarsa memnun olurum…

F1 bilet fiyatları, enflasyon ve kur nedeniyle muhtemelen ortalama bir vatandaşın bütçesini zorlayacaktır.

Bu da organizasyonun sadece "elit bir kitleye" hitap ettiğini ortaya koyacaktır.

Orta Doğu ülkeleri için F1 bir hobi ve vitrin projesi olabilir, belki zarar etmesi önemli değildir. Ancak, iktidar özel sektör kılıfı ile bezenmiş bu organizasyonun muhtemel getirisini ve maliyetini inşallah dikkatlice hesaplamıştır.

Bu konuda soru önergesi vereceğim.

Son söz;

Ülkemiz menfaatine çakılmış her çivi bereketli olsun, hiç bir sporcunun tekerine taş değmesin…"