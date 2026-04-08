Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Lucescu’nun herkesin tanıması gereken çok özel bir insan olduğunu belirten İnan, kendisiyle güzel zamanlar geçirdiğini ve sık sık istişare yaptıklarını söyledi. Son döneme kadar sürekli görüştüklerini ifade eden İnan, "Beni etkileyen, örnek aldığım insanlardan biriydi." dedi.

Galatasaray deplasmanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, "Galatasaray şu anda belki de ligin en güçlü takımı. Orada oynamak ve mücadele etmek kolay değil. Bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız ve neleri yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnan, takımın oynayacağı oyun planıyla ilgili olarak da, "Eksikler ve artıları hepsini değerlendiriyoruz. Çıkıp mücadelemizi göstereceğiz. Oradaki maçlarda sadece mücadele yetmiyor, iyi oynamak, iyi mücadele etmek ve biraz da şans gerekiyor. İnşallah bunlar olur." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında Kocaelispor sahasında oynanan maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruya İnan, "Galatasaray maçından sonra gelişen olaylar üzücüydü. Başkanımızın demeci yanlış anlaşıldı ama zaten düzeltildi. Maç sonrası küfürlü bir şarkı vardı. Bu tür bir ortamda, hele ki Galatasaray’da hayatımın büyük bölümünü geçirmiş biri olarak, Galatasaray’a böyle bir şey yapmanın söz konusu olamayacağını herkes bilir. Bu olaylar benim için üzücü." dedi.

Takımdaki eksik ve sakat oyunculara değinen İnan, "Jovanovic sezonu kapattı. Botond son 1-2 maça yetişebilir. Haidara bugün antrenmanlara başladı, fiziksel eksikliği olmazsa maçta bizimle olacak. Bruno da takımla çalışmalara başladı. Muharrem, Ahmet ve Tayfur’da bazı sıkıntılar var ama Galatasaray maçında bizimle olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlı ekibin Surinamlı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel ise Başakşehir maçının zor geçtiğini ama aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi. Dijksteel, "Önümüzdeki maçlara odaklanarak devam ediyoruz. Şu an sıradaki maçımız Galatasaray ile. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ligi en iyi sırada bitirmeye çalışacağız." dedi.