Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'da başkan Recep Durul zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

RECEP DURUL: 'BU FUTBOLCULAR YİNE ÇIKACAK VE ASLANLAR GİBİ OYNAYACAK'

Galatasaray'ı kendi sahalarında iyi bir oyunla yendiklerini hatırlatan Başkan Recep Durul, "Hep şunu söylüyorum; pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazanır. Çıkacağız, taraftarlarımızla yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz. Bu futbolcular yine çıkacak aslanlar gibi oynayacak. İnşallah puan ve puanlarla dönmeyi umut ediyoruz." dedi.

'KOCAELİSPOR OLARAK ONURLU DURUŞUMUZU GÖSTERECEĞİZ'

Kendilerini bekleyen atmosfere ilişkin de yorumlarda bulunan Durul, "Bazı maçların atmosferi yüksek oluyor ama Kocaelispor olarak her zaman çıkacağız, o onurlu duruşumuzu göstereceğiz. Gideceğiz, yerimizi alacağız ve oynayacağız. Hangi takım olursa olsun tepki göstermeleri bizi kendi doğrularımızdan vazgeçirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

'UMARIM ADİL BİR MAÇ OLUR'

Adil bir maç olmasını dileyen Recep Durul, çıkacakları zorlu Galatasaray mücadelesine dair son olarak şunları söyledi:

"Her takım kazanmak istiyor. Dolayısıyla biz de puan almak istiyoruz. Onlar da istiyor. Sonuç olarak hakemin tabii ki oradaki kararları, tansiyonları değiştirebiliyor, duyguları değiştirebiliyor. Umarım adil bir maç olur. Umarım hakkaniyetli maç olur. Umarım güzel bir maç olur. Her iki taraf için de keyifli maç olur. Hak eden kazansın."