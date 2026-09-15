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Kaynak: Haber Merkezi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday, hafta sonu “istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Günday'ın avukatları söz konusu tutuklama kararına itiraz etti.

İTİRAZ İNCELENİRKEN YENİ TUTUKLAMA TALEBİ

Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Silivri Sulh Ceza Hakimliğine yapılan itirazın duruşmalı olarak incelendiği sırada savcılık tarafından yeni bir tutuklama talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Ersöz, müvekkilinin ifadesi alınmadan gerçekleştirilen işlemi “yedek tutuklamaya sevk” olarak nitelendirerek bunun hukuka aykırı olduğunu savundu.

BU KEZ “SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA” SUÇLAMASI

Silivri Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan incelemenin ardından Günday hakkında bu kez “suç örgütü kurma” suçlamasıyla ikinci bir tutuklama kararı verildi.

Avukat Ersöz, karara tepki göstererek, “Sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

İLK TUTUKLAMA KOZİNOĞLU GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİYDİ

Günday'ın ilk tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamaların, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Beşiktaş Adliyesi'ne giriş görüntülerinin haberleştirilmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği ilk kararında şüpheliler hakkında “somut olgulara dayalı kuvvetli şüphe nedenleri” bulunduğunu belirtmişti. Avukatların bu karara yaptığı itiraz süreci devam ederken Günday hakkında ikinci tutuklama kararı verilmiş oldu.