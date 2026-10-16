İlçede 2 gündür etkili olan yoğun yağışın ardından Fevziye Mahallesi’ndeki dere taştı. Dere üzerindeki köprünün yıkılması nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.Sel köprüyü sürükleyip götürdü: Azgın sular üzerinde can pazarı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, derenin iki tarafında bulunan beton elektrik direkleri arasında halatlı düzenek kurdu.

Sel köprüyü sürükleyip götürdü: Azgın sular üzerinde can pazarı - Resim : 2

Ormanda kaybolun kişi, termal kamera ile yeri saptanarak kurtarıldıOrmanda kaybolun kişi, termal kamera ile yeri saptanarak kurtarıldıGündem

Sel köprüyü sürükleyip götürdü: Azgın sular üzerinde can pazarı - Resim : 4

Mahsur kalan 2’si çocuk 8 kişi, kurulan hat üzerinden karşıya geçirilerek güvenli bölgeye alındı. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sel köprüyü sürükleyip götürdü: Azgın sular üzerinde can pazarı - Resim : 5

Sel köprüyü sürükleyip götürdü: Azgın sular üzerinde can pazarı - Resim : 6