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Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​Turhal Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Cafer Soylu, şeker sektöründe giderek derinleşen ekonomik krize dikkat çekerek hükümete ve ilgili bakanlıklara acil önlem çağrısında bulundu. Soylu, maliyetlerin altında kalan şeker fiyatlarının fabrikaları ve sektöre bağlı tüm iş kollarını sürdürülemez bir noktaya getirdiğini belirtti.

​"MALİYETLER KATLANDI, ŞEKER FİYATLARI MALİYETİN ALTINDA KALDI"

​Girdi maliyetlerindeki artışa vurgu yapan Cafer Soylu, üretim, enerji, işçilik, nakliye ve finansman giderlerinin her geçen gün yükseldiğini ifade etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın açıklamalarına atıfta bulunan Soylu, şekerin kilogram maliyetinin 47,60 TL seviyesine ulaştığını, ancak piyasadaki satış fiyatlarının bu rakamın çok altında kaldığını söyledi.

​"ÇARK DÖMEZSE ŞEHİR EKONOMİSİ ÇÖKER"

​Şeker sektöründeki krizin sadece fabrikaları kapsamadığını belirten Soylu, zincirleme bir etkiye dikkat çekti:

​Nakliyeci ve Çiftçi: "Fabrikanın çarkı döndüğünde kamyoncunun tekeri döner. Çiftçi üretirse nakliyeci iş bulur, esnaf kazanır ve şehir ekonomisi ayakta kalır."

​Geniş Etki Alanı: "Pancar çiftçisinden fabrika işçisine, nakliyeciden tedarikçiye kadar binlerce ailenin ekmek kapısı bu sektöre doğrudan bağlıdır."

​Bölgesel Sorumluluk: "Bu sorun yalnızca Kayseri Şeker’in değil; Turhal’ın, Tokat’ın ve pancar üreten bütün Anadolu’nun ortak sorunudur."

​"İTHALAT ÇÖZÜM DEĞİL, ÜRETİCİ VE FABRİKA KORUNMALI"

​Şekerin stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Kooperatif Başkanı Soylu, yerli üretimin kaybedilmesinden sonra ithalata yönelmenin bir çözüm getirmeyeceğini savundu. Sektör temsilcilerinin ve yetkililerin gecikmeden adım atması gerektiğini belirten Soylu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

​"Fabrikalar zarar ettikten, çiftçi pancar ekmekten vazgeçtikten ve nakliyeci kontak kapattıktan sonra konuşmanın kimseye faydası olmayacaktır. Çağrımız nettir: Fabrikaların ışıkları sönmeden, çiftçi tarladan çekilmeden, nakliyecinin tekeri durmadan bu sese kulak verin. Yarın çok geç olabilir."