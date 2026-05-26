Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Yalanın Acı Komedisi”, Yılmaz İçöz Sahnesi’nde gerçekleştirilen prömiyerle sanatseverlerle buluştu. Yoğun ilgi gören oyunun ilk gösterimi izleyicilerden tam not aldı.

Yazar Duşan Kovaçeviç’in eserinden uyarlanan ve Gökhan Azlağ imzası taşıyan oyun, derin bir ekonomik çöküş ve toplumsal kriz atmosferinde, hayatının en zor dönemini yaşayan bir mimarın Varta Köprüsü üzerindeki son yüzleşmesini konu alıyor. Ancak mimarın bu kritik anda yolu, beklenmedik olaylar ve niyetleri belirsiz kişilerle kesişiyor.

GERÇEKLE YALAN ARASINDA ÇARPICI BİR HESAPLAŞMA

“Yalanın Acı Komedisi”, bireyin çaresizlik anlarının nasıl sarsıcı bir sürecin parçası haline gelebildiğini, gerçekle yalanın iç içe geçtiği güçlü bir kurgu üzerinden sahneye taşıyor. Sermaye, yolsuzluk ve yalanın kıskacındaki modern insanın durumunu kara mizah diliyle ele alan eser, günümüz dünyasına yönelik çarpıcı bir sistem eleştirisi sunuyor.

Atmosferi ve sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan prömiyeri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nilüfer Ayça Albayrak da izledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Salı günü Tekirdağlı sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşacak oyun, Mayıs ayı boyunca 15-16 ve 21-22-23 Mayıs tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi’nde saat 20.00’de sahnelenecek. Oyunu izlemek isteyen sanatseverler biletlerini biletinial.com.tr üzerinden temin edebilecekler.