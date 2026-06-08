Sağlık Bakanlığı, 2025 senesinin ilk beş ayında harcadığı her 100 liranın 11 lirasını 18 şehir hastanesine ödedi. Bakanlığın resmi “Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırılması Tablosu”na göre, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile inşa edilen sağlık tesislerine yönelik faaliyetler için 63 milyar 37 milyon 933 bin 417 lira harcandı.

Bakanlığın Mayıs 2025 itibarıyla paylaşılan bütçe gerçekleşme tablosunda, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” (Kod 54-167-485) kalemi kırmızı renkle işaretlenerek öne çıkarıldı.

Bu miktar, bakanlığın ilk beş aylık toplam sağlık harcamaları içinde ciddi bir paya karşılık geliyor. Tabloda bulunan diğer kalemlerle karşılaştırıldığında, şehir hastanelerine gerçekleştirilen ödeme, tedavi hizmetleri genel başlığı altındaki en büyük kalemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

HER 100 LİRANIN 11 LİRASI 18 ŞEHİR HASTANESİNE AKTARILDI

Tedavi Hizmetleri toplamı 436 milyar 890 milyon liranın üzerine çıkarken, sadece şehir hastaneleri kalemi bu tutarın yaklaşık yüzde 14,4’ünü oluşturuyor. Fakat bakanlığın tüm programları dikkate alındığında, ilk beş ayda harcanan her 100 liranın 11 lirasının 18 şehir hastanesine gittiği ifade ediliyor.

Şehir hastaneleri, son senelerde kamu-özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen ve toplam yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımları arasında gösterilen projeler. Konu ile ilgili resmi veriler, harcamaların büyük bölümünün bu tesislerin işletme, bakım ve hizmet sunumu giderlerinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı’nın ilk beş aylık bütçe verileri, şehir hastanelerinin mali yükünün artmaya devam ettiğini gösteriyor. Konuyla ilgili detaylı inceleme ve değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde bütçe komisyonları ve uzmanlar tarafından ele alınması bekleniyor.