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Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 48 kişiden 47'si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

47 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme” ve suç örgütüyle bağlantılı eylemlerinin olduğu belirtildi.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.