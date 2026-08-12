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İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı süreç kapsamında Meclis gündemine getirilen ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak anılan ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'', Genel Kurul'daki oylamanın ardından kabul edildi. Oylamaya 562 milletvekili katılırken, teklif 468 oyla kabul edildi. 88 milletvekili ret oyu verirken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

SEDAT PEKER'İN İSYANI YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Siyasi gündem af ve ceza ertelemelerine odaklanmışken, Sedat Peker'in kendi durumuyla terör örgütü üyelerinin durumunu kıyasladığı o meşhur videosu X ve diğer sosyal medya platformlarında yeniden en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Yasanın getirdiği esnekliklere ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun döneminde yaptığı açıklamalar ve sonrası yasanın ilk imzacısı olmasına tepki gösteren çoğu kullanıcı, Peker'in videodaki şu sözlerini güncel duruma atıfta bulunarak paylaştı:

"Ne oldu? Hani PKK'yla beni eş tutuyordunuz? Valla biz böyle bir Türkiye'ye çıktık ulan. Ulan ilk meşaleyi yakan adamım lan ben. PKK... Ulan sahtekarsınız! Namussuzsunuz! Şerefsizsiniz!"

Örgüt üyelerine yönelik getirilen 5 ila 10 yıllık ceza ertelemesi, af ve siyaset yollarının açılması, Peker'in "PKK ile eş tutulma" eleştirisini yeniden gündeme taşıdı.



Birçok gazeteci ve hukukçu, devletin terör suçlarına yönelik geliştirdiği bu yeni "erteleme mekanizmasını" eleştirirken, Peker'in sarf ettiği "Sahtekarsınız" çıkışı, sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere yasanın kamuoyu vicdanında açtığı yarayı özetleyen bir slogana dönüştü. Sürecin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı nasıl teyit edeceği ise merakla bekleniyor.



