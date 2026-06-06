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Denizli’de gerçekleştirilen bir sokak röportajında vatandaşlara, “Sedat Peker’i siyasette görmek ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Bayram Yeri’nde yapılan röportajda farklı yaş gruplarından vatandaşlar görüşlerini paylaşırken, birçok katılımcının olumlu değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.

YARDIM FAALİYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Röportajda konuşan vatandaşların önemli bir bölümü, Sedat Peker’e yönelik desteklerinin temel nedenini ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar olarak açıkladı. Bir vatandaş, Peker’in gerçekleştirdiği faaliyetleri beğendiğini belirterek, “Yaptığı şeyleri de beğeniyorum. Adam gibi adam. İhtiyaç sahiplerine yardım ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise Sedat Peker’i adaletli bulduğunu dile getirerek, yaptığı yardımları açık şekilde göstermesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Görüş bildiren bazı katılımcılar da Peker’in çok sayıda insana destek olduğunu düşündüklerini ve bu nedenle siyasette yer almasını istediklerini ifade etti.

PARTİ KURARSA OY ALABİLİR YORUMU

Röportaj sırasında konuşan bir vatandaş, Sedat Peker’in siyasete girmesi halinde önemli bir seçmen desteği elde edebileceğini savunarak, kurulacak bir partinin yaklaşık yüzde 20 seviyesinde oy alabileceğini öne sürerek “Bence parti kurması o kararsız… %20’ye yakın oylarını falan alabilir yani. Tabii neden olmasın?” dedi.

Genç katılımcılar arasında da olumlu görüşler dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, sosyal medya platformlarında yardım faaliyetlerine ilişkin içerikler gördüklerini belirterek, bu çalışmaların takdir topladığını söyledi.