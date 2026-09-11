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Kaynak: Haber Merkezi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen davada yargılanan Seçil Erzan, hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasının istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Erzan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini ve bunun denetimi zorlaştırdığını belirtti. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına da dikkat çeken daire, kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstinaf kararının ardından Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu Erzan, duruşmaya bulunduğu cezaevinden getirildi.

Savunmasında yaklaşık 3 yıldır söylediklerine itibar edilmediğini öne süren Erzan, önceki yargılama sürecindeki ifadelerinin korku ve baskı altında alındığını savundu.

Erzan, kendisinden para isteyen ve kapısına gelen kişilerin bulunduğunu, annesinin gözleri önünde darbedildiğini ve senet vermek zorunda kaldığını ileri sürdü.

"BEN BİR SİSTEM KURMADIM"

Seçil Erzan, savunmasında kendisinin bir fon sistemi kurmadığını belirterek, "O gün korku ve baskı altında herkese fon olduğunu söyledim. Ben bir sistem kurmadım" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Erzan'ın savunmasında Arda Turan ile ilgili sözleri de dikkat çekti. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılabilecek bir davranışının bulunmadığını savunan Erzan, "Arda Turan'ın benden tek kuruş alacağı varsa bana ceza verin. Bana verdiği parayı 15 gün içinde geri aldı" dedi.

Erzan ayrıca kimsenin iradesini fesada uğratma kastının olmadığını, arkadaşlarının geri ödemelerini yapamadığını ve annesi ile babasının bütün mal varlıklarını sattığını söyledi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.