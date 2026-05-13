Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Ortalık savaş alanına dönerken kavgaya müdahale eden 13 polis yaralandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde esnaflar arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada 12 polis yaralandı.

Savaş sahnelerini aratmayan kavganın ardından olaya karışan 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

POLİSLER TEDAVİ ALTINDA

Elde edilen bilgilere göre, darbedilen polis memurları, B.B., M.B., S.T., S.A., B.K. kafalarından yaralandı.

Komiser V.Ü.'nün sağ kolu kırılırken, F.Ö.'nün elinde, M.A.'nın ise parmaklarında çatlak oluştu

Memur O.K.A.'nın sol gözünde şişlik, O.Z.'nin dizinde morluk, Y.K.'nın yüzünde darbe izleri mevcut.

Memur R.Ş. ise kaburgalarından darbe aldı. Polis memurları hastanede tedavi altına alındı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya karışan Fırat Ö., Özgür Ö., Ferhat Ö., Yüksel Ö., Ferhat Ö., Faik Ö. gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Firari Öztürk Ö. ise her yerde aranıyor.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR!

Şüpheliler Fırat Ö., Özgür Ö. ve Ferhat Ö.'nün 3 suç kaydı bulunurken, Yüksel Ö.'nün 4, Ferhat Ö.'nün 2, Faik Ö.'nün ise 1 suç kaydı bulunduğu bildirildi. Firari Öztürk Ö.'nün ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Başsavcılığı'na sevk edilecek.