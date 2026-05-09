Yaklaşık 6 yıldır konser vermeyen Şebnem Ferah, 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek performansıyla yeniden dinleyicileriyle buluşacağını duyurmuştu. İlk konser için satışa çıkan biletler yalnızca 12 dakika içinde tükenmiş, binlerce kişi ise bilet alamamıştı.

Yoğun talep üzerine İstanbul için ikinci konser tarihi açıklandı. Şebnem Ferah’ın 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesine çıkacağı haberi, hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı.

İkinci konserin bilet satışında da büyük bir yoğunluk yaşandı. 120 binden fazla kişinin sıraya girdiği satışta tüm biletler yaklaşık 20 dakika içerisinde tükendi. Satın alma ekranında bekleyen binlerce kullanıcı, “Şebnem Ferah konseri için gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Etkinliğin tüm biletleri tükenmiştir. Yeni konserler yakında duyurulacaktır.” mesajıyla karşılaştı.