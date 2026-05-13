AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı ve eski milletvekili Savcı Sayan’ın açılım sürecine ilişkin yaptığı paylaşım, iktidar kulislerinde uzun süredir konuşulan rahatsızlığı yeniden gündeme taşıdı.

Sayan’ın “MHP rahatsız mı olur? Hiç fark etmez” sözleri dikkat çekerken, AKP kulislerinde de DEM Parti’nin sürece ilişkin “dayatmacı” tutumundan rahatsızlık duyulduğu ifade ediliyor. İktidar kanadı, “devletin temel kırmızı çizgilerinden taviz verilmeyeceği” mesajını öne çıkarıyor. AKP kulislerinde açılım sürecine ilişkin rahatsızlığın büyüdüğü konuşulurken, parti yönetiminin “örgüt tüm unsurlarıyla silah bırakmadan yasal adım atılmayacağı” çizgisinde netleştiği belirtiliyor.

AKP kulislerinde, “DEM Parti’nin dayatmacı tutumu ve olmayacak talepleri süreci bitirir” yorumları yapılırken, seçmene “örgüte teslim olunduğu” izleniminin verilmek istenmediği ifade ediliyor. Parti kurmayları, sürecin güvenlik eksenli yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

‘HAKAN FİDAN’A SEMPATİ YÜKSELİYOR’

DEM Parti çevrelerinin hedef aldığı isimlerden biri olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik AKP içinde sempatinin arttığı da kulislere yansıdı. Parti içinde, Fidan’ın özellikle milliyetçi camiada karşılığı olan bir isim olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bazı partililer, “Hakan Fidan tüm milliyetçi camianın sevdiği bir isim” yorumunu yapıyor. Tam da bu tartışmalar sürerken AKP’de geçmişte belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Savcı Sayan’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"MHP'NİN RAHATSIZ OLMASI HİÇ FARK ETMEZ"

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

2014 çözüm sürecinde de bütün iyi niyetine rağmen derin yapılar ve PKK süreci bozmak istedi. Kabul edilmeyecek şartları dayattılar. Sayın Erdoğan elinin tersiyle itti. Sonra, Apo ve derinler hendek savaşlarını başlattılar. Kandil üzerinden Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar. Hendeklerle Tayyip Erdoğan’ı yeneceklerini düşündüler. Ama söz konusu vatandı. Yine geri adım atmadı. Devleti kimseye teslim etmedi. Birileri yine ‘Terörsüz Türkiye’ söylemi ve Apo üzerinden Sayın Erdoğan’ı sıkıştırabileceklerini sanıyor. Sayın Erdoğan’ın üstüne ne kadar giderseniz gidin, halkın kabul etmeyeceği talepleri önüne koyarsanız, yine geri adım atmayacaktır. Yine tercihini devletten, milletten ve bayraktan yana koyacaktır. Bu ülkeyi Apo ve yandaşlarına teslim etmeyecektir. Bunun siyasi bedeli ne olur? Cumhur İttifakı içinde kırılmalar mı yaşanır? MHP rahatsız mı olur? Hiç fark etmez. Erdoğan, ‘Bu ülkeyi böldürmem, teslim etmem’ diyerek milletin önüne çıkarsa; bugün karşısında duran birçok milliyetçi kesim bile destek verir. İYİ Parti ve tabanından destek gelir, Yavuz Ağıralioğlu cephesinden de gelir, Büyük Birlik tabanından da gelir, hatta Zafer Partisi seçmeninden bile destek gelir. Mansur Yavaş gibi devlet refleksi güçlü isimler bile, konu vatanın bütünlüğü olduğunda Sayın Erdoğan’ın yanında aynı çizgide durabilir. O zaman Sayın Erdoğan seçimi yüzde 60’ın üzerinde bir rakamla kazanır. Çünkü bu milletin kırmızı çizgisi devlettir, vatandır, bayraktır.”

‘PARTİ DAHA MİLLİYETÇİ ÇİZGİYE KAYIYOR’

AK Parti kulislerinde de benzer değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor. Parti kurmaylarının önemli bölümünün Savcı Sayan’ın çizdiği çerçeveye yakın düşündüğü ifade edilirken, son dönemde partinin daha milliyetçi bir eksende ilerlediği yorumları yapılıyor. Parti kaynakları, açılım sürecine ilişkin bundan sonraki adımların seçmen hassasiyetleri ve güvenlik bürokrasisinin değerlendirmeleri doğrultusunda şekilleneceğini ifade ediyor.