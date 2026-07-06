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Kaynak: İHA

İddialara göre Kerem Karakaya, sabah saatlerinde okul arkadaşı F.B.'nin evine gitti. Evin odunluk bölümünde bulunan kırma av tüfeğiyle yaşanan olayda başından vurulan Karakaya yaşamını yitirdi. Olayın ardından F.B.'nin yaşının küçük olması ve cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle annesi S.B. hakkında yargılama süreci başlatıldı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Yargılama sürecinde ilk aşamada dosyaya bakan mahkeme, tüfeğin ağırlığı, iki kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda delillerin yeniden incelenmesini istedi. Mahkeme ayrıca olayda "kasten öldürme" şüphesinin bulunduğunu belirterek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan yeni iddianamede savcılık, sanık S.B.'nin Kerem Karakaya'yı kasten öldürdüğünü öne sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

MAHKEMEDEN 5 YIL HAPİS KARARI

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık S.B. Trabzon'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen cumhuriyet savcısı, ateş eden kişinin F.B. değil annesi S.B. olduğunu ileri sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Suçlamaları reddeden sanık ise olay sırasında evde uyuduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine hükmederek 5 yıl hapis cezası verdi.

AİLE VE AVUKAT KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından açıklama yapan ailenin avukatı Şermin Tankut, mahkemenin kararına istinaf yoluyla itiraz edeceklerini belirtti.

Tankut, "Biz ağırlaştırılmış müebbet beklerken mahkeme, S.B.'nin Kerem Karakaya'nın ölümüne neden olduğunu kabul etti ancak bunun taksirle gerçekleştiğine hükmetti. Sekiz yıl sonra verilen bu kararı istinafta sorgulayacağız. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya da karara tepki göstererek, "Yıllardır adalet bekliyorum. Çocuğumun mezarına utanarak gidiyorum. Nerede adalet, nerede hukuk? 12 yaşındaki bir çocuğun yaşamı bu kadar mı değersiz?" ifadelerini kullandı.