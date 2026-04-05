STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen KARGU, ALPAGU, BOYGA ve TOGAN İHA sistemleri, 4 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, taktik İHA geliştirmeye, 2016 yılında bazı ülkelerin uyguladığı ambargo sonrası başladıklarını söyleyerek, "O dönem gerçekleştirilen meskun mahal operasyonlarında STM'den bu tarz İHA'ların yurt dışından tedarik edilmesi istendi. Ancak birçok ülke bunları bize vermek istemedi. Biz de bunu kendimize görev edindik ve şimdi bizim İHA'larımız 4 kıtada 15'ten fazla ülkede" dedi.

1991 yılında kurulan STM, askeri denizcilikten taktik insansız hava araçlarına, komuta kontrol sistemlerinden kritik yazılım projelerine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. NATO'nun istihbarat yazılımları ve Altay tankının komuta kontrol sistemlerinde de görev alan STM, taktik İHA sistemleri ile Türkiye’nin savunmasına güç katıyor.

STM'nin, taktik İHA ailesinde yer alan KARGU, ALPAGU, BOYGA ve TOGAN sistemleri, farklı coğrafyalarda aktif olarak kullanılıyor. Otonom kabiliyetleriyle öne çıkan kamikaze İHA KARGU ile sürü teknolojileri alanında da önemli bir aşamaya geçildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde ocak ayında gerçekleştirilen faaliyette 20 KARGU'nun tek operatör kontrolünde sürü halinde otonom görev paylaşımı yaparak, hedefleri tam isabetle imha etmesi bu alanda dünyada ilk olma özelliği taşıyan çalışma oldu. TSK bünyesinde kullanılan kamikaze İHA KARGU'nun, şimdiye kadar Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika'da yaklaşık 15 ülkeye ihracatı gerçekleşti. Yine kamikaze ALPAGU 2, mühimmat bırakan BOYGA ile keşif-gözetleme amaçlı geliştirilen TOGAN da birden fazla ülkeye ihraç edildi.

'BİRÇOK ÜLKE VERMEDİ, KENDİMİZ GELİŞTİRDİK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, taktik İHA ürünlerinin 15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini, askeri denizcilikte 10'dan fazla gemi platformunu birçok farklı tersanede gerçekleştirme başarısına ulaştıklarını söyledi. Güleryüz, taktik İHA ailesindeki hikayenin 2016 yılında başladığını, o dönem bu tür sistemlerde yurt dışı tedarikinin STM üzerinden yapıldığını ifade ederek,

"O dönemde gerçekleştirilen meskun mahal operasyonları sırasında STM'den bu tarz İHA'ların yurt dışından tedarik edilmesi istendi. Ama o dönemde bu ürünlere sahip birçok ülke bunları bize vermek istemedi. STM olarak biz de bunu kendimize görev edindik ve 'Bunları biz geliştirebiliriz' dedik. KARGU ile başladık; ailemizin ilk ürünü. KARGU'muz 2018 yılında envantere girdi. KARGU oldukça hafif. Tek bir asker tarafından sırt çantası ile beraber çok kolay taşınabilip, çok kısa süre içerisinde kurulumu gerçekleştirip, kullanıma hazır hale geliyor. KARGU, oldukça kolay bir şekilde tamamen otonom olarak gerçekleştirdiği navigasyon ile operatör tarafından bir hedef tespit edilirse, hedefe dalıp onu imha etme yetkinliğine sahip bir ürün" diye konuştu.

Özgür Güleryüz, "KARGU bugüne kadar yaklaşık 15 ülkeye ihraç edildi. Sahada sürekli aktif bir şekilde kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok ülkenin envanterinde kullanıldı. Aldığımız geri beslemelerle biz sürekli KARGU'yu iyileştirdik. Şu anda özellikle elektronik harbin çok yoğun olduğu, karıştırmanın yoğun olduğu birçok ortamda KARGU kullanıldı.

KARGU, başarıyla 4 farklı kıtada; Avrupa da dahil olmak üzere görevini başarıyla yerine getiriyor. Anti-personel harp başlığı ile başlamıştık. Sonradan zırh delici mühimmat KARGU'ya entegre edildi. Ve bu sayede farklı hedef tiplerine göre operasyon geliştirme konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

'ALPAGU, 2 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ'

Güleryüz, taktik İHA ailesinin en eski üyelerinden birinin de ALPAGU olduğunu söyleyerek, "ALPAGU, bir operatör tarafından çok kolay bir şekilde taşınabilir. Baktığınızda taşıma tüpüyle beraber 3 kilogramın altında bir ürün. Ve çok hızlı bir şekilde kurulumu gerçekleştirdikten sonra bir düğmeye bastığınızda ALPAGU artık havada. Üzerindeki görüntü işleme desteğiyle beraber size çok net görüntüler sunan ve bir hedef tespit ettiğinizde de buna bir saldırı gerçekleştirip imha edebilecek bir yetkinliğe sahip.

O boyutta sabit kanatlı bir İHA platformu gerçekleştirmek çok kolay değil. ALPAGU'muz da Türk güvenlik güçlerimizin envanterinde. 2 farklı ülkeye ihracatı da gerçekleşti. İnşallah oradan elde ettiğimiz tecrübeleri sabit kanatlı İHA'lar konusunda da özellikle taktik seviyede yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'BOYGA'NIN DA CİDDİ PAZARI VAR'

BOYGA'nın ise kendini imha etmeyen ama mühimmat bırakabilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyen, Özgür Güleryüz, şöyle konuştu:

"Üzerindeki balistik kestirme algoritmasıyla beraber yüksek irtifalardan mühimmatı bıraktığında nereye isabet edebileceğini operatöre çok net bir şekilde sunabilen oldukça yetkin kamera sistemine, algoritmalara sahip ve bugüne kadar gerçekleştirilen testlerde de oldukça başarılı olmuş bir platform.

BOYGA'nın da birden fazla ülkeye ihracatı gerçekleşti, sahada çok aktif bir şekilde kullanıldı ve elde ettiğimiz sonuçlar geri beslemeler oldukça pozitif. Mühimmat bırakan İHA konusunda da BOYGA ile beraber STM oldukça büyük bir yetkinlik kazanmış oldu. Özellikle son savaşlarda, insansız sistemler başta İHA olmak üzere sahada savaş alanında çok çok daha fazla kullanılmaya başladı ve maliyet etkin çözümleri oluşturabilmek kritik bir konu.

BOYGA'da da ciddi bir pazar var. Özellikle çok farklı iklim şartlarında, çok farklı coğrafyalarda ürünlerimiz gerçekten kendilerini ispatladı. Şu anda ihracat görüşmeleri sürdürdüğümüz başka ülkeler de var."

'TOGAN İÇİN BİRDEN FAZLA ÜLKE İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

TOGAN'ın ise taktik İHA ailesinde keşif gözetleme amacıyla geliştirilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Güleryüz, "TOGAN, oldukça yetkin özelliklere sahip. Görevi önceden planlayabiliyorsunuz. Operatör tarafından kolayca planlanan bir görevi otonom bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Gece gündüz görev yapabilen, oldukça net görüntü sunabilen bir kameraya sahip.

Keşif gözetleme yanında istihbarat, bilgi paylaşma ya da hedef yönetimi gibi konularda çok aktif kullanılabiliyor. Yine TOGAN'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında savaş ortamında başta GPS olmak üzere GNSS haberleşme sistemlerinin baskılanmış olduğu ortamlarda da görev yapabilmesidir. İletişime karşı çok güçlü bir elektronik harp var.

Özellikle Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın STM'ye verdiği görevle gerçekleştirilen KERKES projesi kapsamında; TOGAN, GNSS olmayan ortamlarda görev yapabilecek bir yetkinliğe sahiptir. Son derece net görüntüyle belli bir hıza kadar hedefi otomatik olarak takip edebilme yetkinliğiyle sadece keşif gözetleme anlamında standart bir ürün değil, aynı zamanda askeri ve sivil kullanımda da oldukça etkin bir platform.

En son NATO tatbikatlarında da TOGAN'ın kullanılması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. İhracat anlamında da oldukça başarılı. Askeri anlamda birden fazla ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. Yine birden fazla ülkeyle de görüşmeler devam ediyor" dedi.

'YENİ ÜRÜNLERİMİZİ TANITACAĞIZ'

Özgür Güleryüz, anti-personel amaçlı süzülen güdümlü akıllı mühimmat TUNGA'nın da İHA platformlarının üzerinden bırakılabilen ve üzerindeki kamera sayesinde operatör tarafından yönlendirilebilen, çok daha büyük patlayıcı kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Güleryüz, İHA’dan İHA bırakma ve diğer platformlardan mühimmat bırakma konseptleri üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Güleryüz, 20 KARGU ile yapılan sürü çalışmasına ilişkin, "Sürü konseptiyle; bu kadar yüksek sayıda bir İHA'nın gerçek mühimmatlı gerçekleştirdiği ilk tatbikat ve ilk deneme oldu. Biz gururluyuz. STM olarak sürü teknolojileri konusunda uzun zamandır çalışıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz algoritmalarımız var. Sadece hava platformlarında değil, heterojen sürüler konusunda, insansız deniz araçlarının insansız hava araçlarıyla entegre edilmesi gibi çalışmalarımız bulunuyor.

Geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Teknoloji geliştikçe ve sahadaki ihtiyaçlar arttıkça yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. STM olarak, KARGU, ALPAGU, TOGAN ve BOYGA ile başlayan hikayemizde sürekli yetkinlik geliştirmeye devam edeceğiz. Yakın zamanda SAHA Fuarı’nda da gerçekleştirilecek etkinlikte yeni ürünlerimizin tanıtımını yapacağız" diye konuştu.