Fenerbahçe Beko'dan Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan kulübün başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncusu Armando Bacot, fizyoterapisti Jaime Capella Bouza ile birlikte sportif direktörü Uğur Ozan Sulak hakkında açıklamada bulundu.

FENERBAHÇE: 'GÜVENLİ BÖLGEDEKİ EKİBİMİZ İLE İLETİŞİM KESİNTİSİZ SÜRÜYOR'

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."