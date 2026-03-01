İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun yedinci ve sekizinci dalgalarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, operasyon kapsamında bugün ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze atışları ile geniş kapsamlı İHA saldırılarının gerçekleştirildiği belirtildi.

KUVEYT VE BAHREYN’DEKİ ÜSLER HEDEFTE

Açıklamada, “Son saldırıların ardından Kuveyt’te bulunan ABD Ali el-Salem Deniz Üssü tamamen faaliyet dışı kalmış, ABD’ye ait Muhammed el-Ahmed deniz altyapı tesislerinden üçü imha edilmiştir. Bahreyn’in Selman Limanı’ndaki ABD Deniz Üssü de dört İHA’nın hedefi olmuş ve üssün komuta ile destek merkezlerinde ciddi hasar meydana gelmiştir” ifadeleri yer aldı.

ABD VE İNGİLTERE TANKERLERİNE FÜZE SALDIRISI

Deniz hedeflerine yönelik saldırıların sürdüğü aktarılan açıklamada, “Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda konuşlu ABD ve İngiltere’ye ait üç petrol tankeri füze saldırısına uğramış ve şu anda yanmaktadır” denildi.

560 ABD ASKERİ ÖLDÜ YA DA YARALANDI

Bahreyn’deki ABD askerlerinin bulunduğu bölgenin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, “Bölge iki balistik füze ile vurulmuş ve diğer ABD üsleri de art arda saldırılara maruz kalmıştır. Bu operasyonlar, şu ana kadar 560 ABD askerinin ölümüne veya yaralanmasına yol açmıştır” ifadelerine yer verildi.

SALDIRILAR SÜRECEK

ABD ve İsrail üslerinde sirenlerin sürekli çaldığı, ABD askerleri ile İsrailli yerleşimciler arasında psikolojik baskının arttığı bildirilen açıklamada, “Füze ve İHA saldırıları kesintisiz ve yaygın şekilde devam etmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri’nin elde ettiği başarılı sonuçlar, İran halkına duyurulmaya devam edecektir” denildi.