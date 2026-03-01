ABD-İsrail-İran savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler? Mahfi Eğilmez'den kritik ekonomi uyarısı

Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması ve enerji fiyatlarının kalıcı biçimde yüksek seyretmesi halinde tablonun ağırlaşacağını belirten Eğilmez, enflasyonda yeniden ivmelenme ve ücret–fiyat sarmalı riskine dikkat çekti. Böyle bir ortamda para politikasının daha da sıkılaşabileceğini kaydetti. Yüksek enerji maliyetlerinin ithalatı ve üretimi baskılayacağını, Avrupa’da olası bir resesyonun ihracatı zayıflatabileceğini ifade etti. Artan cari açık ve dış finansman ihtiyacının risk primlerini ve borçlanma maliyetlerini yukarı çekebileceğini, enerji yoğun sektörlerin, havacılık ve turizmin talep daralmasından etkilenebileceğini dile getirdi. Ayrıca yeni bir sığınmacı dalgası ihtimaline de işaret etti.