Türkiye, 2025 yılında üretilen, personel ataması yapılan savaş gemilerimizin satılmasını konuşurken, Bakan Güler eleştirilere yanıt verdi. Satışlarla Türkiye'nin donanma gücünden bir şey kaybetmediini vurgulayan Güler, "İhtiyacımız olmadığı için satıyoruz" dedi.

Güler'in açıklaması şöyle:

Şu anda tersanelerimizde ve aynı anda 39 savaş gemisi üretiyoruz. Evet, tam 39 savaş gemisi. Bu bugüne kadar olan bir şey miydi? Hayır. Elimizde o cinsten üretilmiş 3 savaş gemisi var. Bizim ihtiyacımız olmadığı için birini satıyoruz. Bunda ne var? Avrupa Birliği Genişleme Sorumlusu geldi, Avrupa güvenliğinden söz etti. Ama Türkiye’yi SAFE programına almak istemiyorlar. Bakın mesela o savaş gemisiyle de katılmış oluyor muyuz Avrupa güvenliğine? Evet. Avrupa güvenliğinin parçasıyız zaten. AB konusundaysa bu tür temasların yeniden yapılmaya başlaması değerlidir.