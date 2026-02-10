Deniz Kuvvetleri'mize bağlı TCG Akhisar, TCG İçel ve TCG İzmir savaş gemilerimiz henüz 2025 yılında üretilmiş ve donanmamıza kazandırılmıştı. TCG Akhisar 245 milyon euro bedelle Romanya'ya, İçel ve İzmir ise 1 milyar dolara Endonezya'ya satıldı.

PERSONEL ATANAN GEMİ NEDEN SATILIR?

Savaş gemilerimizin satışının planlı bir satış olmadığı ortaya çıktı. 2025 yılında üretilip donanmamıza kazandırılan savaş gemilerimize personel ataması yapıldı. Personel ataması yapılmasının ardından aniden satış kararı alındığı öğrenildi.

Planlı olmadığı konuşulan bu satışların temel sebebinin ne olduğu ise kamuoyunda merak konusu oldu. Satılacak gemiye neden personel ataması yapıldığı ise akıllarda kalan bir diğer soru işareti...