Tesla CEO'su Elon Musk, katıldığı bir podcastte gerçekleştirdiği açıklamada, yapay zeka ve robotik alanında büyük atılımlar yapılmazsa ülkenin ekonomik olarak başarısızlığa sürükleneceğini söyledi.
Elon Musk uyardı: Yüzde 1000 iflas eder
Elon Musk, ABD'nin hızla artan ulusal borcu nedeniyle kaçınılmaz bir iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek risk tablosunu ortaya koydu.
Musk, Yapay zeka ve robotlar olmadan ABD’non yüzde 1000 iflas edeceğini ve başarısız olacağını söyledi. Ulusal borç çılgınca bir şekilde birikiyor" sözlerini sarf etti.
'SORUN YALNIZCA BORCUN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİL'
Musk'a göre sorun sadece borcun büyüklüğü değil, aynı zamanda bu borcun devam etmesi.
ABD'nin ulusal borcu 38,56 trilyon dolara ulaşmış seviyede ve federal harcamalar gelirleri ciddi biçimde aşıyor. Yalnızca 2026 mali yılında hükümetin harcamaları, topladığı gelirden yaklaşık 602 milyar dolar daha fazla oldu.
Borç yükünün en kritik boyutunu ise faiz ödemeleri oluşturuyor. Musk, ulusal borcun faiz giderlerinin artık askeri bütçeyi geçtiğini belirterek, bunun yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir seviyeye işaret ettiğini vurguladı.
ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE YÜK DAHA DA AĞIRLAŞACAK
Committee for a Responsible Federal Budget (Sorumlu Federal Bütçe Komitesi) tarafından paylaşılan bir rapora göre, bu yükün önümüzdeki senelerde daha da ağırlaşması bekleniyor. Raporda, ulusal borcun faiz ödemelerinin 2032 yılında 1,5 trilyon doları aşacağı, 2035 yılında ise 1,8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Musk'ın uyarıları, doların değer kaybı riskini de kapsıyor. Federal Reserve Bank of Minneapolis (Minneapolis Federal Rezerv Bankası) verilerine göre, 2025 senesinde 100 doların satın alma gücü, 1970 yılındaki 12,06 dolara denk geliyor. Bu tablo, zaman içinde doların alım gücünde ciddi bir erime yaşandığını ortaya koyuyor.
DOLAR DEĞER KAYBININ ABD ÜZERİNDE DERİN ETKİLER YARATABİLİR
Yükselen borçlanma maliyetleri ve olası dolar değer kaybının, ABD ekonomisi üzerinde derin etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.
Bu sebeple Musk, yapay zeka ve robotik teknolojilerinin üretkenliği yükselterek mali baskıları hafifletebilecek kilit çözümler olduğunu savunuyor ve bu alanlardaki gelişmelerin aciliyetine dikkat çekiyor.