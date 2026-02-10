Elon Musk uyardı: Yüzde 1000 iflas eder

'SORUN YALNIZCA BORCUN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİL'

Musk'a göre sorun sadece borcun büyüklüğü değil, aynı zamanda bu borcun devam etmesi.

ABD'nin ulusal borcu 38,56 trilyon dolara ulaşmış seviyede ve federal harcamalar gelirleri ciddi biçimde aşıyor. Yalnızca 2026 mali yılında hükümetin harcamaları, topladığı gelirden yaklaşık 602 milyar dolar daha fazla oldu.