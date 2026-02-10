Bir iflas haberi de ayakkabı dünyasının 54 yıllık devi olan İngiliz perakende devi Pavers'ten geldi. Ünlü markanın iflasını duyurarak stratejik mağazalarını kapatacağı iddia edildi.
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı
İflas haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde ekonomik krizin tekstil ve perakende sektöründeki yıkıcı etkileri devam ederken, dev marka Pavers'in iflas ettiği iddia edildi. 160’tan fazla mağazası olan Pavers'tan 'iflas' iddiasıyla ilgili açıklama geldi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Şirket, kapanış süreciyle birlikte stoklarını eritmek için tüm ürünlerde "yüzde 50 indirim" kampanyası başlattı.
Ekonomik baskılar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle zor günler geçiren marka, perakende sektöründeki kan kaybını durduramayınca kepenk indirme kararı aldı. Şehir merkezlerindeki yüksek maliyetler ve online alışverişin önlenemez yükselişinin, yarım asırlık markayı iflasa sürüklediği öne sürüldü.
1971 yılında İngiltere’nin temellerini York kentinde küçük bir evde atan Pavers, zamanla daha da tanınarak ayakkabı denince akla gelen ilk isimlerden olnuştu. 160’tan fazla mağazasıyla dev bir ağa sahip olan marka, Plymouth gibi stratejik noktalardaki şubelerini kapatmaya başladı.
İddiaya göre mağaza camlarına "Üzgünüz, bu mağaza kapanıyor" yazılı notlar asıldı.
Sektör temsilcelerinin açıklamalarına göre Pavers'ın iflas kararı, mağazacılığın dijital alışveriş karşısındaki zorlu sınavını bir kez daha gösterdi. Markanın şubelerini kapatması perakende dünyasında geniş yankı buldu.
Ünlü marka Pavers'ın iflası iddiası gündemdeki yerini korurken, işten çıkarmaların olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sektör temsilcileri, benzer ekonomik baskıların diğer dev markaları da iflasa sürükleyebileceği konusunda uyarıyor.
Öte yandan Pavers'tan iflas haberiyle ilgili "2025 yılı içerisinde 15 yeni mağaza açmıştır. Plymouth’taki söz konusu kapanış, pazardan çekilme anlamına gelmemekte; yalnızca yerel bir konsolidasyonu yansıtmaktadır. Kapatılan mağazaya yaklaşık 1 km mesafede hâlihazırda hizmet veren bir başka Pavers mağazamız bulunmakta olup faaliyetlerimiz bu lokasyonda kesintisiz şekilde devam edecektir." açıklaması geldi.