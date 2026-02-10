54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı

Ünlü marka Pavers'ın iflası iddiası gündemdeki yerini korurken, işten çıkarmaların olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sektör temsilcileri, benzer ekonomik baskıların diğer dev markaları da iflasa sürükleyebileceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan Pavers'tan iflas haberiyle ilgili "2025 yılı içerisinde 15 yeni mağaza açmıştır. Plymouth’taki söz konusu kapanış, pazardan çekilme anlamına gelmemekte; yalnızca yerel bir konsolidasyonu yansıtmaktadır. Kapatılan mağazaya yaklaşık 1 km mesafede hâlihazırda hizmet veren bir başka Pavers mağazamız bulunmakta olup faaliyetlerimiz bu lokasyonda kesintisiz şekilde devam edecektir." açıklaması geldi.