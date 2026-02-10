Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı

54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı

İflas haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde ekonomik krizin tekstil ve perakende sektöründeki yıkıcı etkileri devam ederken, dev marka Pavers'in iflas ettiği iddia edildi. 160’tan fazla mağazası olan Pavers'tan 'iflas' iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı - Resim: 1

Bir iflas haberi de ayakkabı dünyasının 54 yıllık devi olan İngiliz perakende devi Pavers'ten geldi. Ünlü markanın iflasını duyurarak stratejik mağazalarını kapatacağı iddia edildi.

1 7
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı - Resim: 2

Şirket, kapanış süreciyle birlikte stoklarını eritmek için tüm ürünlerde "yüzde 50 indirim" kampanyası başlattı.

2 7
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı - Resim: 3

Ekonomik baskılar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle zor günler geçiren marka, perakende sektöründeki kan kaybını durduramayınca kepenk indirme kararı aldı. Şehir merkezlerindeki yüksek maliyetler ve online alışverişin önlenemez yükselişinin, yarım asırlık markayı iflasa sürüklediği öne sürüldü.

3 7
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı - Resim: 4

1971 yılında İngiltere’nin temellerini York kentinde küçük bir evde atan Pavers, zamanla daha da tanınarak ayakkabı denince akla gelen ilk isimlerden olnuştu. 160’tan fazla mağazasıyla dev bir ağa sahip olan marka, Plymouth gibi stratejik noktalardaki şubelerini kapatmaya başladı.

4 7
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı - Resim: 5

İddiaya göre mağaza camlarına "Üzgünüz, bu mağaza kapanıyor" yazılı notlar asıldı.

5 7
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı - Resim: 6

Sektör temsilcelerinin açıklamalarına göre Pavers'ın iflas kararı, mağazacılığın dijital alışveriş karşısındaki zorlu sınavını bir kez daha gösterdi. Markanın şubelerini kapatması perakende dünyasında geniş yankı buldu.

6 7
54 yıllık ayakkabı devi iflas etti: 160’tan fazla mağazası vardı - Resim: 7

Ünlü marka Pavers'ın iflası iddiası gündemdeki yerini korurken, işten çıkarmaların olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Sektör temsilcileri, benzer ekonomik baskıların diğer dev markaları da iflasa sürükleyebileceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan Pavers'tan iflas haberiyle ilgili "2025 yılı içerisinde 15 yeni mağaza açmıştır. Plymouth’taki söz konusu kapanış, pazardan çekilme anlamına gelmemekte; yalnızca yerel bir konsolidasyonu yansıtmaktadır. Kapatılan mağazaya yaklaşık 1 km mesafede hâlihazırda hizmet veren bir başka Pavers mağazamız bulunmakta olup faaliyetlerimiz bu lokasyonda kesintisiz şekilde devam edecektir." açıklaması geldi.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro