Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu “Vazgeçme” programına katılan 40 yaşındaki Nazan, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük olan Burhan tarafından maddi olarak mağdur edildiğini öne sürdü. Nazan’ın yüzündeki dövmeler, yayının ardından en çok konuşulan detaylardan biri haline geldi.
Kim bu yüzü dövmeli kadın? Sosyal medya onu konuşuyor
Bir televizyon programına konuk olan ve dolandırıldığını iddia eden Nazan isimli kadın, yüzündeki dikkat çekici dövmeler nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay yalnızca Türkiye’de değil, bazı yabancı internet sitelerinde de haber oldu.Derleyen: Hande Karacan
Geçmişte daha sıra dışı ve hareketli bir yaşam sürdüğünü söyleyen Nazan, artık hayatında farklı bir yol seçtiğini belirtti. Düzce’den programa katılan Nazan, dövmelerini “geçmişteki çılgınlıklarının bir yansıması” olarak tanımladı.
"ARTIK TÖVBE ETTİM"
"Artık tövbe ettim” diyen Nazan, yüzünde ve ellerinde bulunan dövmelerin özel bir anlamı olmadığını, o dönemki ruh haliyle yaptırdığını ifade etti. Dövmeleri sildirmek istediğini ancak yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle bu işlemi yarıda bıraktığını söyledi.
Bandırma’da yaşadığını ve iki evi olduğunu dile getiren Nazan, Burhan için Düzce’ye gittiğini, hatta burada bulunan evini sattığını iddia etti. Daha önce evlilik yaptığını ve üç çocuğu olduğunu belirten Nazan, Burhan’ın kendisine boşanacağını söylediğini parasının tamamını geri alamadığını öne sürdü.
Burhan’ın evli olduğunu ve kendisini boşanmış gibi tanıttığını iddia eden Nazan, aralarında yalnızca arkadaşlık olduğunu savundu.
Canlı yayına bağlanan Burhan ise suçlamaları reddederek, Nazan’la sadece ev satışı nedeniyle görüştüklerini ve dolandırıcılık iddialarını kabul etmediğini söyledi.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Programın ardından sosyal medyada Nazan’ın yüzündeki dövmelere çok sayıda yorum yapıldı. “Filtre sandım”, “Yüzüne neden savage yazdırır ki?”, “Buna nasıl cesaret edilir?” gibi ifadeler kısa sürede gündem oldu.
DÖVMELERİ YAPTIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Nazan’ın dövmelerini yaptırdığı sırada bir güzellik merkezinde çekilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla tartışmalar daha da alevlendi.