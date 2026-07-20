Modern savaş stratejilerinde devrim yaratan yapay zekâ entegrasyonu, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çarpıcı sonuçlar vermeye devam ediyor. Özellikle son iki yılda operasyonların merkezine yerleşen FPV kamikaze dronları, son derece düşük maliyetlerine karşılık yüksek isabet oranlarıyla muharebe alanının en büyük tehdidine dönüştü. CIA Direktörü John Ratcliffe tarafından yapılan son açıklamalar, bu yeni nesil teknolojinin cephedeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Ratcliffe, yapay zekâ destekli dronların yarattığı tehdit yüzünden Ukrayna cephesine intikal eden bir Rus askerinin hayatta kalma süresinin ortalama 20 ila 30 dakikaya kadar düştüğünü ileri sürdü.

ELEKTRONİK SİNYAL KESİCİLER BİLE DURDURAMIYOR

Çatışmaların ilk dönemindeki basit keşif görevlerinin aksine, bugünün FPV kamikaze dronları gelişmiş yazılımlar sayesinde operatör bağımsız hareket edebiliyor. Yapay zekâ tabanlı hedef takip sistemleri, karşı tarafın uyguladığı elektronik karıştırma ve sinyal kesme (jammer) faaliyetlerinden etkilenmeden saldırıyı başarıyla tamamlayabiliyor. Bu sistemlerin en stratejik yönü ise sunduğu ekonomik avantaj olarak öne çıkıyor. Milyonlarca dolarlık tanklar ve zırhlı araçlar, sadece birkaç bin dolara mal edilen insansız araçlar tarafından kolayca imha edilebiliyor. Ratcliffe'in bu araçları "düşük maliyetli öldürme makineleri" olarak tanımlaması, modern orduların karşı karşıya kaldığı bu asimetrik maliyet dengesizliğinden kaynaklanıyor.

RUS ASKERİ KAYNAKLARI DA DURUMUN FARKINDA

Savaşın küresel boyuttaki propaganda kirliliğine rağmen, yapay zekâ teknolojisinin cephedeki üstünlüğü bağımsız analizlerle de doğrulanıyor. Rus askeri blog yazarları ve analistler de son aylarda benzer endişeleri dile getirmeye başladı. Rusya kanadından gelen bazı raporlar, eğitim süreçlerinin hemen ardından sıcak bölgeye gönderilen personelin ortalama ömrünün 10 gün ila 3 hafta arasında değiştiğini ortaya koymuştu. Ancak üst düzey bir ABD'li yetkilinin bu durumu kamuoyu önünde bu kadar net sürelerle ifade etmesi, istihbarat raporlarının vahametini ilk kez bu boyutta açığa çıkardı.

GELECEĞİN ÇATIŞMA DOKTRİNİ ŞEKİLLENİYOR

Konuşmasında Rusya'nın son 18 aylık askeri hamlelerine rağmen Ukrayna topraklarının yalnızca yüzde 1'lik kısmında ilerleme kaydedebildiğini belirten CIA Direktörü, bu tablonun arkasındaki en büyük gücün teknolojik savunma entegrasyonu olduğunu vurguladı. Ukrayna'da test edilen bu yöntemlerin küresel askeri doktrinleri kökten değiştireceğini ifade eden Ratcliffe, yapay zekâ destekli asimetrik sistemlerin artık küçük ordulara bile küresel güçler karşısında büyük avantajlar sağladığını belirtti. ABD'nin de gelecekteki olası savunma senaryolarında bu alandaki liderliği kaptırmaması gerektiği uyarısında bulundu.