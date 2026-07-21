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Kaynak: AA

İstanbul'un Şişli ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda bulunan erkek cesediyle ilgili incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Alaeddin İpek (36) olduğu tespit edildi.

Olay, Paşa Mahallesi'nde Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Bölgede hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ OLAY YERİ İNCELEMESİNDE BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk değerlendirmelere göre cesedin birkaç gündür bölgede bulunduğu üzerinde durulurken, Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda hayatını kaybeden kişinin Alaeddin İpek olduğu belirlendi.

46 AYRI SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerde İpek'in, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 46 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.