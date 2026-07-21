İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı

ŞAMPİYONLAR EVİNE DÖNDÜ
2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, turnuvanın ardından Madrid'e ulaştı. Başkent, 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı ülkeye getiren futbolcuları karşılamak için adeta tek yürek oldu.
ŞAMPİYONLAR EVİNE DÖNDÜ
2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, turnuvanın ardından Madrid'e ulaştı. Başkent, 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı ülkeye getiren futbolcuları karşılamak için adeta tek yürek oldu.
MİLYONLUK KARŞILAMA
İspanya Hükümet Delegasyonu'nun paylaştığı bilgilere göre, takımın şehir merkezindeki zafer turunu 1 milyondan fazla taraftar takip etti. Madrid'in ana caddeleri saatler öncesinden dolmaya başladı.
ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ZAFER TURU
Futbolcular, Dünya Kupası kupasıyla birlikte üstü açık otobüse çıkarak taraftarları selamladı. Yol boyunca binlerce kişi "¡España, España!" tezahüratlarıyla milli takıma destek verdi.
MADRID SOKAKLARINI İSPANYA BAYRAKLARIYLA DOLDU
Kutlamalar öncesinde meydanlar, caddeler, metro çıkışları ve otobüs güzergâhları İspanya bayraklarıyla doldu. Başkent, Dünya Kupası coşkusunun merkezine dönüştü.
TARAFTARLAR TARİHİ ANI KAYDETTİ
Zafer turu sırasında binlerce futbolsever cep telefonlarını havaya kaldırarak unutulmaz anları görüntüledi. Kutlamalar, sosyal medyada da milyonlarca paylaşım aldı.
İLK DURAK ZARZUELA SARAYI
Madrid sokaklarına çıkmadan önce milli takım, Zarzuela Sarayı'nda Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia tarafından kabul edildi.
Resmi törende Prenses Leonor ile Prenses Sofía da yer aldı.
'CAMPEONES, CAMPEONES' SESLERİ YÜKSELDİ
Futbolcular, Kraliyet Sarayı'ndaki törende geleneksel "Campeones, Campeones" tezahüratını yaptı. Ardından tüm kafile kraliyet ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
CİBELES'TE COŞKU DORUĞA ULAŞTI
Zafer korteji, Madrid'in simge noktalarından Cibeles Meydanı'nda sona erdi.
Binlerce taraftar burada Dünya Kupası kupasının kaldırılışını büyük coşkuyla izledi.
2026 Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen kutlamalar, İspanya futbol tarihinin en kalabalık organizasyonları arasında yerini aldı.