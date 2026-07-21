Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı

İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı

2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, Madrid'de tarihi bir karşılama yaşadı. Kraliyet Sarayı ve Başbakanlık'taki resmi törenlerin ardından üstü açık otobüsle şehir turuna çıkan La Roja'yı 1 milyondan fazla taraftar yalnız bırakmadı. Başkent, unutulmaz bir kutlamaya sahne oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 1

ŞAMPİYONLAR EVİNE DÖNDÜ

2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, turnuvanın ardından Madrid'e ulaştı. Başkent, 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı ülkeye getiren futbolcuları karşılamak için adeta tek yürek oldu.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 2

MİLYONLUK KARŞILAMA

İspanya Hükümet Delegasyonu'nun paylaştığı bilgilere göre, takımın şehir merkezindeki zafer turunu 1 milyondan fazla taraftar takip etti. Madrid'in ana caddeleri saatler öncesinden dolmaya başladı.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 3

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ZAFER TURU

Futbolcular, Dünya Kupası kupasıyla birlikte üstü açık otobüse çıkarak taraftarları selamladı. Yol boyunca binlerce kişi "¡España, España!" tezahüratlarıyla milli takıma destek verdi.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 4

MADRID SOKAKLARINI İSPANYA BAYRAKLARIYLA DOLDU

Kutlamalar öncesinde meydanlar, caddeler, metro çıkışları ve otobüs güzergâhları İspanya bayraklarıyla doldu. Başkent, Dünya Kupası coşkusunun merkezine dönüştü.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 5

TARAFTARLAR TARİHİ ANI KAYDETTİ

Zafer turu sırasında binlerce futbolsever cep telefonlarını havaya kaldırarak unutulmaz anları görüntüledi. Kutlamalar, sosyal medyada da milyonlarca paylaşım aldı.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 6

İLK DURAK ZARZUELA SARAYI

Madrid sokaklarına çıkmadan önce milli takım, Zarzuela Sarayı'nda Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia tarafından kabul edildi.

Resmi törende Prenses Leonor ile Prenses Sofía da yer aldı.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 7

'CAMPEONES, CAMPEONES' SESLERİ YÜKSELDİ

Futbolcular, Kraliyet Sarayı'ndaki törende geleneksel "Campeones, Campeones" tezahüratını yaptı. Ardından tüm kafile kraliyet ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 8

CİBELES'TE COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Zafer korteji, Madrid'in simge noktalarından Cibeles Meydanı'nda sona erdi.

Binlerce taraftar burada Dünya Kupası kupasının kaldırılışını büyük coşkuyla izledi.

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İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı: 1 milyondan fazla taraftar katıldı - Resim: 9

2026 Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen kutlamalar, İspanya futbol tarihinin en kalabalık organizasyonları arasında yerini aldı.

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