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Kaynak: AA

Özbekistan'da düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Semerkant'taki organizasyonda iki kategoride mücadele etti.

Türkiye, olimpiyatı genel kategoride 13'üncü, kadınlar kategorisinde ise 11'inci sırada tamamladı.

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Milli takımın genel kategori kadrosunda GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Işık Can, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Türkiye adına IM Ekaterina Atalık, WIM Gülenay Aydın, WIM Sıla Çağlar, WFM Ceren Tırpan ve WFM Beren Kalyoncu mücadele etti.