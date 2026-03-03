Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk iki ayında yüzde 2,52 artış göstererek 163 bin 401 adede ulaştı. Ancak şubat ayında toplam satışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,97 daralarak geriledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı şubat ayına dair otomobil ve hafif ticari araç verilerini duyurdu. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 büyüyerek 163 bin 401 adet seviyesine çıktı.Bu dönemde otomobil satışları yüzde 0,86 düşüşle 130 bin 831 adede inerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 18,79 artışla 32 bin 570 adede yükseldi.

ŞUBAT AYINDA TOPLAM PAZAR DARALDI

Şubat ayında toplam pazar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 azalarak 88 bin 39 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 8,21 gerileyerek 69 bin 776 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 24,16 artarak 18 bin 263 adede ulaştı.Buna rağmen pazar, 10 yıllık şubat ortalamasının oldukça üzerinde performans sergiledi. Toplam pazar 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 45,6 artış gösterirken, otomobil pazarı yüzde 49,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 33,2 yükseldi.

PAZARIN YÜZDE 85'İ A, B VE C SEGMENTTEN

Ocak-şubat döneminde otomobil satışlarının yüzde 84,9'unu A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 69 bin 929 adetle yüzde 53,4 pay alırken, B segmenti 40 bin 927 adetle yüzde 31,3 paya ulaştı.Gövde tipine göre SUV modeller yüzde 61 pay ve 79 bin 816 adetle lider konumda yer aldı. SUV'leri sedan (yüzde 20,6) ve hatchback (yüzde 18,2) izledi.

BENZİNLİ VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI, ELEKTRİKLİ PAYI YÜZDE 17,8

Motor tipine göre benzinli otomobiller yüzde 42,7 payla birinci sırada yer aldı. Hibrit araçların payı yüzde 32,4 olurken, elektrikli otomobiller 23 bin 302 adetle yüzde 17,8 paya ulaştı. Dizel araçların payı yüzde 6,8, otogazlı araçların payı ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.Elektrikli araçlarda 160 kW altındaki modellerin satışları yüzde 74,2 artarak pazar payını yüzde 16,2'ye çıkardı. 160 kW üstü araçlarda ise yüzde 53 düşüş yaşandı.

OTOMATİK ŞANZIMAN HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şanzıman tercihlerinde otomatik vitesli araçlar büyük farkla önde. Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 97,6'sı otomatik, yüzde 2,4'ü manuel şanzımanlı oldu.Hafif ticari araç pazarında van tipi araçlar yüzde 75,7 pay ve 24 bin 653 adetle ilk sırada yer aldı. Pickup modeller yüzde 8,6 payla ikinci sıraya yerleşti.