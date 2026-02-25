Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor

Otomotiv dünyasında devrim yaratacak olan SkyDrive tarafından geliştirilen SD-05 model uçan araba 2028 yılında ticari operasyonlara başlayacak.

Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor

Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor - Resim: 2

SkyDrive tarafından geliştirilen SD-05 model uçan araba, Japonya’da gerçekleştirilen gösteri uçuşuyla bir kez daha görücüye çıktı.

Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor - Resim: 3

Elektrikli dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip hava aracının test sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği açıklanırken, şirketin hedefinin gerekli sertifikasyonların tamamlanmasının ardından 2028 yılında ticari operasyonlara başlamak olduğun altı çizildi.

Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor - Resim: 4

SkyDrive şirketi tarafından yapılan açıklamada; SD-05 model uçan araba, başkent Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor - Resim: 5

Mitsubishi Estate Co. ve Kanematsu Corp ortak sponsorluğu ile Tokyo Big Sight fuar merkezinde gerçekleşen uçuşta araç 3,5 dakika boyunca Tokyo Körfezi'ni turladı.

Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor - Resim: 6

SkyDrive Üst Yöneticisi (CEO) Fukuzawa Tomohiro yeni teknolojiyle taksiye kıyasla seyahat hızının 4-5 kat artacağına inandığını söyledi. Japon şirket, 2028 yılında ülke genelinde bazı bölgelerde SD-05 modeliyle ticari operasyonlara başlamayı planlıyor.

Otomotiv dünyasında devrim: Uçan arabalar 2028 yılında geliyor - Resim: 7

Uçan aracın içeriği ise belli oldu. Batarya ile çalışan, 12 pervaneli ve üç kişilik oturma kapasitesine sahip SD-05 tipi uçak, azami 40 kilometre mesafe gidebiliyor.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
