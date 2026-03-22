Artvin’de Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, Ramazan Bayramı boyunca yoğun yolcu ve TIR trafiğine sahne oldu.

Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp’tan 2025 yılında toplam 5 milyon 42 bin 675 kişi geçiş yaptı.

YOLCU TRAFİĞİ HIZLA ARTTI

Sarp Mülki İdare Amirliği verilerine göre, pandemi döneminde düşen geçiş sayıları, sonraki yıllarda hızla yükseldi. 2020 yılında 1 milyon 330 bin 806 yolcu giriş-çıkış yaparken, pandemi etkisiyle 2021’de bu rakam 958 bin 338’e geriledi.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla 2022’de 5 milyon 60 bin 994’e yükselen geçişler, 2023’te 6 milyon 261 bin 289 ile rekor kırdı. 2024’te 5 milyon 555 bin 125, 2025’te ise 5 milyon 42 bin 675 yolcu kapıdan geçti.

TIR KUYRUKLARI 29 KİLOMETREYİ BULDU

Bayramda özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR’lar, Türkiye tarafında Karadeniz Sahil Yolu boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik, aralıklarla Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi’ye kadar ulaştı.

Karadeniz’e paralel uzanan sahil yolunun çift yönünde TIR parkları nedeniyle yığılmalar yaşandı. Geçen yıl yaklaşık 800 bin aracın geçtiği kapıda oluşan yoğunluk dronla görüntülendi.

BAYRAMDA YOLDA OLAN SÜRÜCÜLER

TIR şoförü Aslan Dümen, Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluğun özellikle bayramlarda arttığını belirterek, “Yaklaşık 2 yıldır İstanbul-Azerbaycan yolundayım. İran’daki olaylardan dolayı Türkmenistan ve Kazakistan araçları Rusya yerine bizim kapıyı kullanıyor. Biz de genellikle bayramlarda yoldayız, ailemizden uzak bayram geçirmeye alıştık. Hopa’da park sıkıntısı yığılmalara yol açıyor” dedi.