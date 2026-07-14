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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda çevre ve halk sağlığını önceleyen çalışmalarıyla denizlerde güveni sürdürüyor. Şarköy'deki 14 halk plajından alınan deniz suyu numunelerinin resmi analizlerinde tüm plajların yüzmeye uygun olduğu belirlenirken, deniz suyu temizlik oranı yüzde 99,52 olarak ölçüldü.

14 PLAJDAN 14’Ü DE YÜZMEYE UYGUN

29 Haziran 2026 tarihinde Şarköy’deki 14 halk plajından alınan deniz suyu numuneleri, Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından mikrobiyolojik açıdan incelendi. Yapılan analizlerde tüm plajların Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterleri karşıladığı tespit edildi. Mürefte, Hoşköy, Uçmakdere, Şarköy merkez ve diğer tüm halk plajlarından alınan numunelerde E. coli ve Enterokok değerleri yönetmelikte belirlenen sınırların oldukça altında kaldı. Böylece 14 plajın tamamı “yüzmeye uygun” olarak değerlendirildi.

TEMİZLİK ORANI YÜZDE 99,52

Analiz sonuçlarına göre Şarköy sahillerindeki deniz suyu temizlik oranı yüzde 99,52 olarak belirlendi. Elde edilen sonuçlar, bölgedeki deniz suyu kalitesinin yüksek seviyede olduğunu ortaya koyarken, vatandaşların yaz sezonunu güvenli ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesine önemli katkı sağladı.

HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve güvenli sahillerde denizin keyfini çıkarabilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çevre ve halk sağlığını önceleyen çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen deniz suyu analizleriyle sahiller yakından takip edilirken, elde edilen veriler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyor.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre deniz suyu kalitesi; E. coli ve Enterokok gösterge bakterilerinin seviyeleri esas alınarak değerlendiriliyor. Şarköy sahillerinden alınan son numunelerde bu değerlerin tamamının sınır değerlerin altında kalması, bölgedeki deniz suyu kalitesinin yüksek standartlarını bir kez daha ortaya koydu.

“DENİZLERİMİZİ KORUMAK EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, çevre ve halk sağlığını koruyan çalışmaların devam edeceğine vurgu yaparak, “Hemşehrilerimizin yaz mevsimini güvenle ve huzur içinde geçirebilmesi için çevremizi, denizimizi ve halk sağlığını koruyan çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şarköy’deki halk plajlarımızda elde edilen bu sonuçlar, denizlerimizi koruma konusundaki hassasiyetimizin ve sürdürülebilir çevre anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Bu anlayışla, gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre ve sağlıklı denizler bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu.