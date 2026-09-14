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Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Gökçe Dinçer, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Aras Yıldıran ile evlendi. Çift, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen nikah töreninde dünyaevine girdi.

Gökçe Dinçer ve Aras Yıldıran'ın nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Çiftin mutlu gününden kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

BİRLİKTE ÇALIŞTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Gökçe Dinçer ile Aras Yıldıran'ın özel hayatlarının yanı sıra birlikte çalıştıkları da öğrenildi. Çift, nikahın ardından hayatlarını birleştirmiş oldu.

İLK EVLİLİĞİ 11 YIL SÜRMÜŞTÜ

Gökçe Dinçer daha önce diş hekimi Bülent Gençer ile evliydi. Çift, 11 yıl süren evliliklerinin ardından 2024 yılında boşanmıştı.

Gökçe, daha önce ilk evliliği hakkında yaptığı bir açıklamada yurt dışında evlendiklerini ve düğün yapmadıklarını anlatmıştı. Evlilik fikrine mesafeli olduklarını belirten şarkıcı, ilk evliliği için “Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik” ifadelerini kullanmıştı.