İstanbul Sarıyer'de 11 Ekim Pazar günü trafikte yaşanan olay korku dolu anlara sahne oldu. Aracından inen B.B. (29), trafikteki başka bir otomobile saldırarak camını kırdı.
Olay sırasında otomobilde bulunan kadın çığlık atarken, yanındaki çocuk korkuyla ağlamaya başladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ÇOCUK "BABA ÇABUK" DİYE SESLENDİ
Görüntülerde saldırının ardından camın kırıldığı duyulurken, araçtaki kadın "Hayır" diyerek bağırdı. Çocuk ise "Baba çabuk" diye seslendi. Saldırıya uğrayan aracın sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.B. olduğunu tespit ederek yakaladı.
B.B.'ye "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Tehdit", "Hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.