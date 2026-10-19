Tunceli'de iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavganın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. ile Ö.Y. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında O.A. bacağından silahla yaralanırken, şüpheli Ö.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli Ö.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.