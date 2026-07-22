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Kaynak: İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kendisinden günlerdir haber alınamayan bir kadın, yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, İstinye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 41 yaşındaki Sibel Gül'den yaklaşık dört gündür haber alamayan komşuları, daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve camdan giren itfaiye ekipleri, Sibel Gül'ü yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

EVDE NOT VE İLAÇ KUTULARI BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde, masa üzerinde Sibel Gül'e ait kimlik, bir not ve çok sayıda boş ilaç kutusu bulundu. Bulunan materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sibel Gül'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.