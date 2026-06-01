Eskişehir-Sarıcakaya ilçesi arasında yapımı süren yeni karayolunun kenarındaki taş istinat duvarında çökme yaşandı. Yağışlar sonrası yıkıldığı tahmin edilen duvar sonrası taşlar aşağıya doğru yuvarlandı. Yaşanan çöküntü dron ile havadan görüntülendi. Dağküplü Mahallesi yakınlarında yıkılan duvar için yetkililerin yakın zamanda çalışma başlatacağı öğrenildi.
Sarıcakaya yolunun istinat duvarı yıkıldı
Eskişehir'de yapımı süren kara yolunun taş istinat duvarı yağışlar sonrası yıkıldı.
Kaynak: İHA
