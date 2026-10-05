Kaynak: Haber Merkezi

Uzun yıllar aralarında husumet bulunan Şahin ve Saral ailelerinin temsilcileri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral’ın buluşmasını MHP, “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” olarak nitelendirdi. Buluşmayla birlikte iki aile arasında süregelen husumetin sona erdirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Buluşmanın ardından Sedat Şahin, ailesi için düzenlediği yemekte barış sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın ardından Sedat Şahin, ailesi için bir yemek düzenledi. Yemekte konuşma yapan Şahin, Saral ailesiyle gerçekleşen barış sürecinin nasıl geliştiğini anlattı ve kendisine sunulan barışı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini söyledi.

Sedat Şahin, ailesine yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: