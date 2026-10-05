Uzun yıllar aralarında husumet bulunan Şahin ve Saral ailelerinin temsilcileri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral’ın buluşmasını MHP, “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” olarak nitelendirdi. Buluşmayla birlikte iki aile arasında süregelen husumetin sona erdirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.
Buluşmanın ardından Sedat Şahin, ailesi için düzenlediği yemekte barış sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın ardından Sedat Şahin, ailesi için bir yemek düzenledi. Yemekte konuşma yapan Şahin, Saral ailesiyle gerçekleşen barış sürecinin nasıl geliştiğini anlattı ve kendisine sunulan barışı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini söyledi.
Sedat Şahin, ailesine yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Hepinizin bildiği üzere bir süreç yaşadık. Bana sunulan barışı, Sayın, saygıdeğer Devlet Bahçeli Beyefendi’nin isteği üzerine kabul ettim. Bu barışın her iki aile için de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kalıcı olur. Ayrıca bazı dargınlar da barıştı. Bu durum çok güzel oldu." Konuşmasının devamında aile üyelerine teşekkür eden Sedat Şahin, birlik ve dostluk mesajı verdi. Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: "Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Barışımızın ve birliğimizin daim, dostluğumuzun baki kalması dileğiyle hepinizi tek tek selamlıyorum."