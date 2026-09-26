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Kaynak: Haber Merkezi

Sarallar ile Şahinler arasındaki uzun süredir devam eden husumetlerle ilgili dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Sarallar’dan Burhanettin Saral ile Şahinler’in lideri Sedat Şahin, Ankara’daki MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’nin makamında görüştü.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki ailenin Bahçeli ile birlikte genel merkezde bir araya geldiği belirtilerek buluşma “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” ifadeleriyle duyuruldu.

HUSUMET YILLARDIR GÜNDEMDE

Sarallar ile Şahinler arasındaki anlaşmazlık, özellikle 2000’li yıllardan itibaren kamuoyuna yansıyan olaylarla gündeme geldi. Daha önce Nefes tarafından aktarılan bilgilere göre, 2004-2017 döneminde iki taraf arasında yaşanan çatışmalarda toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, yıllar sonra iki tarafın aynı masada buluşması husumetin sona erdirilmesine yönelik sürecin yeni bir aşaması olarak değerlendirildi.

Bahçeli’nin girişimiyle daha önce iki aile arasında uzlaşma zemini oluşturulmasının planlandığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

SARAL AİLESİ SÜRMENE’DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Ankara’daki görüşmenin öncesinde Saral ailesi de Trabzon’un Sürmene ilçesinde düzenlenen organizasyonda buluştu. Tarihi Baştımar Aile Müzesi’nin bahçesindeki yemekli programa, farklı şehirlerde yaşayan çok sayıda aile mensubu katıldı.

Buluşmada ailenin büyükleri ile genç kuşaklar aynı sofrada yer alırken birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Organizasyona Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Oktay Saral, programın ardından yaptığı paylaşımda birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur vurgusunda bulundu.