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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a yönelik çok sert ifadeler kullandı.



Saral, Kuytul'u "din bezirgânı" ve "bozguncu" olarak nitelendirirken, devletin gücüne ve hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.



Süleymancılar Cemaatine yapılan operasyon sonrası Saral'dan gelen bu sert uyarı akıllara Furkan Vakfı'na da operasyon mu yapılacak sorusunu beraberinde getirdi...

OKTAY SARAL'DAN FETÖ VE ALİHAN KURİŞ GÖNDERMESİ





Saral X platformundan yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin 11. ve 12. ayetlerine atıfta bulunan Saral, yeryüzünde bozgunculuk yapıp kendilerini "ıslah edici" olarak pazarlayanların asıl bozguncular olduğunu belirtti. Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan eden yapıların sonunun hüsran olacağını vurgulayan Saral, FETÖ'nün akıbetini ve Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in durumunu hatırlatarak net bir mesaj verdi.





Din bezirgânı, bozguncu Kuytul!



Rabbimiz buyuruyor ki:



“Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.”



Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın… pic.twitter.com/NDeDODlFLd — Oktay SARAL (@oktay_saral) August 17, 2026

'SUYUN YETERİNCE ISINDI'

Hiçbir gücün devletten ve milletin iradesinden büyük olmadığını ifade eden Oktay Saral, devlete kafa tutanların karşılarında hukukun kudretini bulacağını söyledi. Açıklamasında doğrudan Kuytul'a seslenen Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Oktay Saral'ınpaylaşımı şu şekilde;



''Din bezirgânı, bozguncu Kuytul! Rabbimiz buyuruyor ki: “Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.” Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir. Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın! Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler!''



ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?



Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'da doğan din adamı ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu ile manevi lideridir. Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Mısır Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nden mezun olmuştur