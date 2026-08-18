Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu

MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu

MasterChef Türkiye’de ikinci haftanın kaptanlık oyunu heyecanı geride kaldı. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan isim Mavi Takım kaptanı olurken, Kırmızı Takım kaptanı da netlik kazandı.

Kaynak: Diğer
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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da yeni haftanın ilk mücadelesi gerçekleşti

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 2

16 Ağustos akşamı yaşanan sezonun ilk eleme heyecanının ardından yarışmacılar, 17 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Mavi Takım kaptanı olabilmek için tezgah başına geçti.

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 3

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda haftanın kaptanları ve yeni takım kadroları şekillendi.

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 4

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde gerçekleşen iki etaplı kaptanlık oyununda en başarılı tabağı çıkararak Mavi Takım kaptanı olmaya hak kazanan yarışmacı Muhammed oldu.

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 5

Şeflerden tam not alarak Mavi Takım kaptanlık bandını takan Muhammed, Kırmızı Takım kaptanı olarak Şadi'yi seçti.

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 6

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, YEDEKLERDEN KİM GELDİ?

Yarışmanın ilk haftasında şeflerin oylarıyla MasterChef 2026 hayallerine veda eden ve önlüğünü devreden ilk isim Demirhan oldu.

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 7

Ana kadrodaki eksilmenin ardından yedekler arasında yapılan kıyasıya mücadeleyi kazanarak ana kadroya dahil olan isim ise Recep olarak belirlendi.

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 8

HAFTANIN MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROLARI

Kaptanların seçilmesinin ardından oluşturulan yeni hafta kadroları şu şekilde sıralandı:

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 9

Mavi Takım: Muhammed (Takım Kaptanı), Şükran, Koray, Hasan Alp, Enes, Gül, Ayşe, Armağan, Recep, Simge

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MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu - Resim: 10

Kırmızı Takım: Şadi (Takım Kaptanı), Bahar, Tolga, Batuhan, Nilay, Kübra, Burçin, ŞirinGül / Nurten, Eyüp

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