MasterChef’te kıran kırana mücadele: Haftanın takım kaptanları belli oldu

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde gerçekleşen iki etaplı kaptanlık oyununda en başarılı tabağı çıkararak Mavi Takım kaptanı olmaya hak kazanan yarışmacı Muhammed oldu.