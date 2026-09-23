Kaynak: AA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede Golan Tepeleri üzerinden yaşanan dikkat çekici diyaloğu kamuoyuyla paylaştı. Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu savunması üzerine Şara, ABD Başkanı'na esprili bir dille New Jersey eyaletini İsrail'e vermesini teklif etti.

Görüşmenin detaylarını aktaran Şara, Trump'a "Neden New Jersey'i İsraillilere vermiyorsunuz? Golan Tepeleri sizin değil ama New Jersey sizin. Üstelik New Jersey Demokratlarla dolu ve size oy vermiyorlar. Bu yüzden İsraillilere vermeniz iyi olabilir. En azından New Jersey ABD'nin, Golan Tepeleri ise sizin değil" yanıtını verdi.

"VAZGEÇİLEBİLECEK BİR TOPRAK DEĞİL"

Diyaloğun mizahi boyutunu bir kenara bırakarak konunun hukuki ve tarihi ciddiyetine vurgu yapan Şara, bölgenin statüsü hakkında net bir mesaj verdi. Şara, "Golan Tepeleri kendi halkına aittir. Ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın ne ABD Başkanı'nın ne de başka birinin vazgeçebileceği veya başkasına verebileceği bir topraktır." ifadelerini kullandı.

GOLAN TEPELERİ'NDE GERİLİM TIRMANMIŞTI

Aralık 2024'te Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki güç dengeleri sarsılmış, İsrail ordusu 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nı ihlal ederek tampon bölgeyi aşmıştı. Bu hamleyle bölgedeki askeri varlığını ve kontrol alanını genişleten İsrail hükümeti, aynı zamanda Yahudi yerleşimci nüfusunu artırma kararları alarak uluslararası toplumun sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Tel Aviv ile Şam hattındaki Golan Tepeleri krizi, sahadaki askeri hareketlilik ve diplomatik restleşmelerle tırmanmaya devam ediyor.