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ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dış politikaya ilişkin mesajlarını sürdürdü. İran’a geniş yer ayıran Trump, konuşmasının devamında Küba ve Meksika’yı da gündemine aldı. BM’nin 81. Genel Kurulu genel görüşmeleri 22 Eylül’de New York’ta başladı.

KÜBA VE MEKSİKA MESAJI

Küba yönetimini ve komünizmi hedef alan Trump, Küba’nın bazı sol yapılanmalarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı konuşmasında, “Komünizm asla ABD'ye gelmeyecek ama Küba'ya özgürlük gelecek. Meksika'ya güvenlik gelecek” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Küba yönetimine yönelik söylemi, konuşmasının öne çıkan başlıklarından biri oldu. Uluslararası basına yansıyan haberlerde de Trump’ın Küba’daki mevcut yönetimin geleceğine ilişkin sert mesajlar verdiği aktarıldı.

HEYET SALONDAN AYRILDI

Trump’ın konuşması sırasında Genel Kurul salonundaki bir heyetin ayrıldığı bildirildi. Ancak AP’nin güncel haberinde konuşma sırasında salonu terk eden heyetin İran heyeti olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kaynak metindeki “Küba heyeti salonu terk etti” bilgisini bağımsız kaynaklarla doğrulayamadım.

“İRAN TAM EKONOMİK İZOLASYONA ALINMALI”

İran başlığına geniş yer ayıran Trump, Tahran’ın nükleer silah edinmesine “asla izin vermeyeceğini” yineledi. ABD Başkanı’nın bu sözlerinin ardından salondan kısa süreli alkış yükseldi.

İran yönetimini hedef alan Trump, “Orta Doğu’nun zorbasıydılar, artık değiller” ifadelerini kullandı.

Trump, diğer ülkelere de Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılması çağrısında bulundu. İran’a karşı “tam ekonomik izolasyon” uygulanmasını isteyen Trump, söz konusu baskının İran’ın ticari deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını durdurması, nükleer hedeflerinden vazgeçmesi ve Washington yönetiminin “teröre destek” olarak tanımladığı faaliyetleri sona erdirmesine kadar devam etmesi gerektiğini savundu.

ABD yönetimi, ağustos ayında İran’ın küresel finans ve ticaret sistemiyle bağlantılarını hedefleyen daha kapsamlı bir ekonomik izolasyon kampanyasını devreye sokmuştu.

TRUMP: “BÜYÜK BİR KARAR VERMEM GEREKİYOR”

İran konusunda önünde iki farklı yol bulunduğunu söyleyen Trump, seçeneklerden birinin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varmak, diğerinin ise askeri operasyonları çok daha ağır şekilde sürdürmek olduğunu belirtti.

İran’ın geleceği konusunda vereceği kararın önemine dikkat çeken Trump, olası bir anlaşmanın ülkenin yeniden yapılanmasının önünü açabileceğini savundu.

Trump, diğer seçeneğe ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeyim ve bunu çabucak yapayım, onlara bir daha insanları ve ülkeleri öldürme ve yok etme şansı vermeden? Onları, hayatta kalma şansı ve gelecekte büyüklüğe ya da nesillere dair hiçbir umut kalmayacak şekilde cehenneme mi sürükleyeyim?”

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DA DEĞİNDİ

İran’a ilişkin açıklamalarının ardından Rusya-Ukrayna savaşına geçen Trump, Washington’ın hem Moskova hem de Kiev ile temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Savaşın sona erdirilebileceğini savunan Trump, tarafların liderleriyle yürütülen görüşmelere ilişkin şu ifadeyi kullandı:

“Rusya ve Ukrayna liderleriyle çok yakın çalışıyoruz.”

Trump, savaşın “insanların düşündüğünden daha hızlı” sona erebileceğini de ileri sürdü.