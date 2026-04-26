Trendyol Süper Lig 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk edecek. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak maç öncesinde Gabriel Sara, beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, “Çok keyifliyiz. Maçın önemini biliyoruz. Benim için dünyanın en büyük derbisi. Atmosferi duyuyorsunuz. Şampiyonluk yolunda üstünlük kurmak için çok kıymetli. Çok iyi hazırlandık. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” dedi.

Maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili de konuşan Sara, “Altyapıdan beri derbilerde beraberlik ya da yenilmek yoktur diye öğrettiler bana. İlk 11 ya da yedek olmak önemli değil, önemli olan takım” ifadelerini kullandı.