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Kaynak: İHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ‘Sokaklar Güvende’ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma gerçekleştirildi.

TUTUKLANDI

İstanbul’dan Sapanca’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen A.Ö., Arifiye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında satışa hazır halde 7,68 gram kokain, üzerinde 0,80 gram kokain ve 1,30 gram da esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.