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Kaynak: İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte konakladığı tesiste havuza düşen 4 yaşındaki M.A.Ç.’den acı haber geldi. Boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan çocuk, yaklaşık bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Ağustos’ta İstanbuldere Mahallesi’nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Ailesiyle tesiste kalan M.A.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle bungalovun havuzuna düştü.

AİLESİ HAVUZDAN ÇIKARDI

Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi hemen müdahale ederek M.A.Ç.’yi sudan çıkardı. İhbar üzerine tesise sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen M.A.Ç., ileri tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BİR HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede yaklaşık bir hafta boyunca tedavi altında tutulan 4 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.